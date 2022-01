Curiosità, cicogna nera in volo: l'avvistamento all'oasi di Persano

Stupore all'oasi di Persano, dove è stata avvistata una cicogna nera in volo. Rarissima in tutta Europa, la Cicogna nera è ancor più rara in Italia, dove nidifica stabilmente solo da poco più di 15 anni. Pochissime, peraltro, le coppie censite, principalmente concentrate in Piemonte, mentre più di recente sono state accertate nidificazioni anche più a sud, tra Lazio, Basilicata e Calabria.

L'avvistamento presso l'oasi del salernitano, dunque, acquisisce ancora più valore. Tanta curiositá.