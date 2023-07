Cilientiadi, vince Capaccio Paestum la seconda edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande successo per la seconda edizione delle Cilientiadi. L'evento, patrocinato dall'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, si è tenuto a Torchiara, presso lo Stadio Comunale, dal 12 al 19 Luglio. Tanti ragazzi appassionati di sport di ben 12 paesi del Cilento hanno gareggiato in 12 discipline ufficiali: Calcio a 5, Basket 3VS3, Volley 3VS3, Atletica, Padel, Ping Pong, Ciclismo Cronoscalata, Podismo, E-Sports, Calcio Balilla, Calcio 3vs3 Under 14, Nuoto e altre attività e tornei sportivi giornalieri. È stata una vera e propria festa dello sport, arricchita dalla musica, con concerti sotto le stelle, da giochi quotidiani aperti a tutti, passando per i talk festival che hanno visto protagonisti tanti personaggi conosciuti nel mondo dello sport a livello nazionale. Grande novità di quest'anno è stato il coinvolgimento, oltre ala sede principale di Torchiara, di tutto il territorio interessato, con tappe in altri paesi del Cilento. Le gare sono state particolarmente sentite e tutti i comuni di sono distimti per la preparazione atletica. Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati i ragazzi di Capaccio Paestum, al secondo posto Torchiara e al terzo Agropoli. Ma, di sicuro, la vincitrice della manifestazione è stata l'unione creatasi tra i vari gruppi del Cilento."Una settimana di sport e di sana competizione: la seconda edizione delle Cilentiadi, svoltesi per tutto il territorio dei Comuni dell’Unione nonché a Castellabate, è stata un successo." dichiara Franco Alfieri, Presidente dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, "Sono tanti i ragazzi che hanno partecipato alle molteplici attività e ai diversi tornei di varie discipline sportive, dal basket alla pallavolo, all’atletica, al nuoto al padel. Le Cilentiadi sono state un’importante occasione, per tanti giovani, di divertimento e socializzazione." "Ventidue sport e tornei conclusi e organizzati, oltre 500 atleti partecipanti, un grande evento inaugurale con oltre 1000 presenze ed un flusso di persone sempre crescente ogni sera al Cilentiadi Village a Torchiara, in soli 8 giorni" commenta Carlo Del Verme, consigliere comunale di Torchiara e organizzatore della manifestazione, "Una grande impresa, un grandissimo successo che rafforzano ancor più tre risorse fondamentali; I giovani, lo sport ed il territorio. Grazie alle tante persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo splendido evento."