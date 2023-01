Sapri: un incontro con Dario Marino sulla lotta politica nel Cilento borbonico

L'associazione Golfotrek e l'associazione culturale Proudhon hanno organizzato un incontro con Dario Marino, ricercatore dell'Università degli Studi di Salerno, che si occupa, in particolare, della storia del Regno delle Due Sicilie, delle pratiche e culture politiche del liberalismo nel Mediterraneo durante il lungo Ottocento, della mobilitazione politica e dell'opinione pubblica nel Mezzogiorno risorgimentale.

L'incontro

Proprio la violenza e la lotta politica nel Cilento borbonico saranno al centro dell'incontro che si terrà domenica 29 gennaio, a partire dalle 17.30, presso la sede dell'associazione Golfotrek in via Impieri 2 a Sapri. Dialogheranno con l’ospite Sergio Massimilla per Golfotrek, Vincenzo Folgieri presidente di Proudhon e Gianfrancesco Caputo scrittore e opinionista.