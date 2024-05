Curiosità, il New York Times punta i riflettori sul Cilento

Nuove soddisfazioni per il Cilento: la provincia Sud di Salerno, infatti, è stata oggetto di attenzione da parte del New York Times con un reportage a firma di Nina Burleigh. “Cilento cinematic, undiscovered”: questo il titolo del servizio che punta i riflettori sulle bellezze naturali e culturali del nostro territorio, confermandolo meta di attrazione per turisti da tutto il mondo.

Il fascino dell'arte, della storia e della natura selvaggia che caratterizzano il Cilento sono stati descritti nell'articolo che esalta la costa salernitana, paragonandola a Capri e alla Divina. Tanta curiosità.