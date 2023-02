Da San Valentino al Carnevale: un febbraio tutto da vivere al Cilento Outlet

Parafrasando un capolavoro immortale del cinema italiano questo febbraio al Cilento Outlet potrebbe essere riassunto in Shopping, amore e fantasia. In questo periodo, infatti, ai romantici sospiri del San Valentino, si alterneranno le giornate di full immersion in mondi fantastici grazie al Carnival Party.

Gli appuntamenti

Domenica 12 febbraio (dalle 15.00 alle 20.00) lo shopping al Cilento Outlet sarà ricco di magica atmosfera, grazie a un angelo illusionista che dalla sua postazione donerà bigliettini d’amore alle coppie che vorranno scattare un selfie ricordo, unitamente a dei palloncini omaggio a forma di cuore.

Alla magia del San Valentino seguirà poi, nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio (dalle 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00), tutto il divertimento del Carnevale. Una festa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, con la possibilità di scattare foto ricordo in un’area a tema appositamente allestita. Ancora una volta, lo shopping di grandi marche a prezzi entusiasmanti, si alternerà a momenti tutti da vivere e da ricordare. Per bambini, anche l’occasione imperdibile di scoprire la grande magia di una splendida maschera veneziana sospesa e tutta la simpatia di altri personaggi ispirati al Carnevale. E ancora, la baby dance che animerà il pomeriggio della Piazza Grande del Centro, le tante mascotte e il divertimento di un’animazione che organizzerà giochi e regalerà simpatici gadget.