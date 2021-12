Cilento Outlet, un dolcissimo Natale con l’imperdibile Christmas day

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È un dolce Natale, anzi dolcissimo, quello che sta prendendo vita al Cilento Outlet. Dopo l’emozionante accensione delle luminarie, è tutto pronto per l’indimenticabile Christmas day, l’8 dicembre, all’insegna dello spettacolo e delle grandi occasioni. Il Tema sarà il mondo dei candies, del marzapane e del pan di zenzero. Per tutto il giorno i bambini potranno incontrare Babbo Natale per consegnargli personalmente la letterina, poi dalle 15:00 sino alle 21:30, le stradine del Cilento outlet saranno animate dalla band musicale, da simpatiche mascotte e da spettacolari giocolieri che faranno divertire grandi e piccini.

Alla dolce magia del Christmas day si unirà, immancabile come sempre, la possibilità di vivere grandi occasioni di shopping, sarà possibile infatti fare acquisti approfittando dello straordinario sconto del -50% dal prezzo outlet in moltissimi store del Centro. L’occasione giusta per vivere la dolcezza del Natale e regalarsi qualche ora di shopping da vivere in famiglia e con amici.