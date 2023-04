Giffoni: torna in presenza la serata finale di "Cinefrutta", il festival della sana alimentazione

Dopo gli ultimi tre anni in cui si è svolta online a causa della pandemia, torna finalmente in presenza la finale della decima edizione di Cinefrutta, il Festival della sana alimentazione.

Il prossimo 5 Maggio, infatti, sarà la sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni ad ospitare i protagonisti del concorso: docenti e alunni provenienti dalle scuole medie e superiori d’Italia, i quali, ai fini della partecipazione, hanno prodotto dei cortometraggi con tema centrale il consumo di frutta e verdura.

Il festival

Le classi sono state selezionate tra le molteplici che hanno realizzato le opere audiovisive, ragion per cui verrà loro assegnato il Premio Selezione Cinefrutta. Ad aggiudicarsi, invece, il premio per Miglior cortometraggio sarà la scuola media e la scuola superiore che, avrà creato il corto reputato migliore per contenuto e significato dalla giuria composta da esperti. Il premio consiste nel prestigioso trofeo Cinefrutta associato ad un contributo finalizzato all’acquisto di materiale didattico o per attività extracurriculari.

Gli ospiti

A consegnare i premi saranno i promotori del progetto, i produttori delle organizzazioni AssoFruit Italia, AOA e Terra Orti, insieme agli ospiti d’onore di questa edizione: l’attore e comico, Francesco Paolantoni, che stiamo vedendo spesso in trasmissioni televisive Rai e Mediaset e l’attrice Pia Lanciotti, volto noto della cinematografica italiana e molto apprezzata recentemente nel ruolo di Wanda Di Salvo nella serie più vista e chiacchierata del momento: Mare Fuori. I due intratterranno il pubblico presente raccontando le loro ultime esperienze lavorative all’interno del mondo del cinema e della televisione e parleranno del rapporto che posseggono con il cibo. Al termine delle premiazioni, all’esterno della Sala Truffaut, è prevista una deliziosa degustazione di frutta fresca di qualità.