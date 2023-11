"Il cinema per tutti!" a Cava de' Tirreni: l'iniziativa natalizia di "Pezzidicuore"

Buone notizie a Cava de' Tirreni, in vista del Natale: grazie all’impegno dell’associazione Pezzidicuore, a dicembre, per i più piccoli sarà possibile andare al cinema a condizioni vantaggiose. Un modo per consentire ai genitori di trascorrere in serenità alcune ore insieme ai propri figli.

Cinema e popcorn a 5 euro a bambino, all’Orizzonte Club a Cava de’ Tirreni, dalle 15 alle 17.30. E' sufficiente prenotarsi inviando un whatsapp al numero 3757846139 e indicando nome e cognome dei bambini e degli accompagnatori. L'iniziativa è stata accolta con gioia dalla cittadinanza.