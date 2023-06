Gli alunni della terza B della scuola secondaria di primo grado dell'istituto "Daniele Zoccola" di Pontecagnano Faiano ha ottenuto il primo posto nella sezione dei cortometraggi "il cinema e l'ambiente" del Vesuvius Films Festival, concorso cinematografico promosso dall'associazione Arteggiando ideato e diretto dalla presidente dell'associazione Giovanna D'Amodio.

Il cortometraggio

“La bellezza risveglia i cuori”, questo il titolo del cortometraggio, è stato girato presso il parco archeologico di Pontecagnano Faiano, sede operativa del circolo Legambiente "Occhi verdi". “Il Parco - sottolinea la presidente del circolo locale di Legambiente, Carla del Mese - si conferma sempre più un luogo virtuoso, dove si intrecciano buone pratiche ambientaliste, fondamentali per la formazione degli studenti e l’attenzione al patrimonio culturale da conoscere, valorizzare e tutelare. Il Primo premio vinto dagli alunni della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Pimentel Fonseca, diretto dalla professoressa Antonietta Cembalo, rafforza il valore e l’importanza di questo luogo per l’intera comunità di Pontecagnano Faiano”. “La riqualificazione e rivalutazione di luoghi spesso poco conosciuti - afferma la professoressa Gaetana Ruggiero, che ha guidato gli alunni in questa esperienza - può dare un valido impulso ad uno spirito ecologista nelle nuove generazioni, evitandone fenomeni di disadattamento e trasgressività. Il cortometraggio selezionato, dunque, racconta con semplicità ed efficacia la bellezza di un luogo da riscoprire e da valorizzare come il Parco archeologico di Pontecagnano Faiano”.