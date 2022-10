Il cinema in crisi a Salerno: restano aperte solo tre sale, la mappa delle chiusure

La crisi del cinema si fa sentire, prepotentemente, a Salerno: a proiettare film, al momento, sono solo il cinema San Demetrio, il Cinema Fatima e il Teatro delle Arti.

Le chiusure

L'Apollo ha ancora le saracinesche abbassate per “chiusura estiva" e non fornisce indicazione alcuna su una eventuale riapertura, mentre il The Space è chiuso per ristrutturazione dal 16 settembre: "Torneremo in autunno completamente rinnovati“, hanno scritto anche sul sito del cinema di via Bandiera. Intanto, gli amanti del grande schermo possono godere di un'offerta senza dubbio limitata in città.