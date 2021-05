The Space Cinema: ecco la data della riapertura delle sale

Riaprono i multisala The Space Cinema: giovedì 20 maggio, il circuito tornerà ufficialmente a dare il bentornato al pubblico, nel rispetto dei massimi standard di tutela e prevenzione sanitaria all’interno delle proprie strutture in Italia, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, in particolare in relazione ai colori delle regioni. Sono infatti sempre attivi i protocolli necessari per garantire il distanziamento e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Tutti gli ambienti del cinema sono stati regolarmente igienizzati, e così avverrà anche durante il corso delle giornate di apertura al pubblico, mentre le sale vengono pulite al termine di ogni spettacolo.

La programmazione, come era stato per le prime riaperture, è distribuita nell’arco della giornata in modo da consentire la segmentazione del flusso di pubblico, per evitare assembramenti nelle aree comuni. Per lo stesso motivo The Space Cinema raccomanda l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema. Il sistema di assegnazione intelligente dei posti, messo a punto e attivo già da un anno per rendere automaticamente impossibile l’acquisto di posti vicini a quelli già scelti da altri spettatori, garantirà anche in sala il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti).



Parla Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema

“Torniamo con enorme entusiasmo ed emozione ad accogliere i nostri clienti al cinema, contando come sempre sull’insostituibile supporto e passione di tutti i nostri dipendenti. Lo facciamo dopo avere lavorato tanto in tutti questi mesi, anche durante le chiusure, per farci trovare pronti. Siamo consapevoli che si tratta di un percorso ancora oggi in salita, ma questo non frena la convinzione che riaprire possa essere un segnale forte e importante per trasmettere al pubblico, ai lavoratori e al mercato che presidiamo l’impegno e la fiducia nella piena rinascita dell’esercizio cinematografico. Siamo alla vigilia di quella che potrebbe essere una nuova era per tutta la nostra industry, anche in ragione dell’innegabile desiderio di intrattenimento e condivisione fuori casa. Inoltre abbiamo già dimostrato di poter operare in sicurezza per clienti e dipendenti e non vediamo l'ora che le nostre porte si aprano nuovamente per dare il bentornato a tutti coloro a cui siamo mancati.”

A breve sarà disponibile la programmazione dei primi film e quindi The Space Cinema invita i clienti a seguire i propri canali ufficiali per rimanere sempre aggiornati.