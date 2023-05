Fusandola: cinghiale ritrovato morto, interviene l'Asl

Questa mattina, nell'ultimo tratto scoperto del Fusandola, a poche decine di metri dalla Villa Comunale, è stato ritrovato il corpo di un cinghiale, probabilmente caduto nel torrente e trascinato a valle dalla corrente dovuta alle piogge degli ultimi giorni.

Il ritrovamento

A darne notizia Lira Tv che ha spiegato come l'esemplare fosse una femmina e che avesse partorito da poco. A recuperare il corpo dell'animale gli operatori del servizio veterinario dell'Asl che hanno effettuato i controlli di routine per accertare che non avesse contratto la peste suina.