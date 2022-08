Cinghiali si accoppiano in spiaggia, a Montecorice: le immagini diventano virali

Sono diventate virali le immagini di una coppia di cinghiali che ha scelto San Nicola a Mare, a Montecorice, per accoppiarsi.

La curiosità

I bagnanti in spiaggia sono stati incuriositi dalla scena dei due ungulati che sono stati ripresi con video e foto. Giorni prima, una famiglia di cinghiali si era recata in spiaggia, per godersi la brezza marina.