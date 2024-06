Cinque Vele di Legambiente: il mare più bello è nel Cilento

Acque cristalline e paesaggi unici, con un occhio alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità. Queste sono le caratteristiche delle località balneari italiane premiate con le Cinque Vele da Legambiente e Touring Club Italiano. Tra i comuni premiati spiccano quelli della provincia di Salerno e del Cilento.

Le località

Pollica, con le frazioni di Acciaroli e Pioppi, si posiziona al primo posto nella classifica delle Cinque Vele 2024. Questo comune cilentano è parte del comprensorio del Cilento Antico, in Campania, e si distingue per le sue bellezze naturali e l'impegno nella salvaguardia ambientale. La provincia di Salerno è ulteriormente rappresentata dai comuni di San Giovanni a Piro, Castellabate, e San Mauro Cilento, che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Questi territori sono stati premiati durante la presentazione della guida "Il Mare più bello 2024", curata da Legambiente e Touring Club Italiano, che raccoglie informazioni turistiche e ambientali sui comuni a Cinque Vele, inclusi gli sforzi per la protezione delle tartarughe Caretta caretta. Il riconoscimento delle Cinque Vele sottolinea l'eccellenza delle località salernitane nel preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile, confermando la loro importanza nel panorama turistico italiano.