Una ciotola per gli amici a quattro zampe: l'iniziativa dell'associazione Una-Carmine Longo

Il caldo incalza e la sofferenza per i nostri amici a quattro zampe che vivono in strada aumenta. Per questo l'associazione Una Carmine Longo ha lanciato un'iniziativa per le attività commerciali del territorio grazie alla quale ognuna potrà esibire all'esterno del locale una ciotola con il contrassegno realizzato dall'associazione stessa.



"L'iniziativa - spiegano da Una - verrà sponsorizzata con il proprio nominativo a livello nazionale ed europeo".