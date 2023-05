“Circoli Nautici Della Campania”: consegnato il premio alla Guardia di Finanza

Nella mattinata di oggi, in Piazza della Libertà a Salerno, si è tenuta la seconda edizione del Premio “Circoli Nautici Della Campania”, nell’ambito della quale è stata celebrata la “Giornata del mare e della Cultura marina”. Nel corso della manifestazione sono state messe in evidenza le peculiarità e le attività svolte, durante l’anno, dalle 21 realtà che compongono i “Circoli Nautici della Campania”, associazione che in generale si occupa della promozione degli sport acquatici e della condivisione di appositi progetti di formazione nelle scuole. E non solo. Infatti, è stata anche avviata un’attività svolta per avvicinare le donne al canottaggio, nell’ambito di un progetto legato alla lotta dei tumori al seno, così come la tutela dell’ambiente con le varie iniziative promosse per il corretto smaltimento dei rifiuti e l’importanza della pulizia del mare.

L'evento

Alla cerimonia hanno partecipato le varie associazioni e le scuole del territorio che han-no partecipato alle attività organizzate dai “Circoli”, cui sono state consegnate targhe di riconoscimento per l’opera prestata, ed alla stessa hanno presenziato, tra gli altri, Autorità civili, militari e religiose, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, nell’occasione, ha consegnato il “Premio Circoli Nautici della Campania” alla Guardia di Finanza, nella persona del Comandante Regionale, Generale D. Giancarlo Trotta, accompagnato dal Comandante Provinciale, Generale B. Oriol De Luca, per “l’opera svolta quale unica Forza di Polizia a mare a tutela della sicurezza di tutti gli utenti, della legalità economico finanziaria e della concorrenza degli operatori economici di settore”. L’evento è stato arricchito dall’esibizione della Banda Musicale del Corpo, diretta dal Maestro Vice Direttore, Capitano Dario Di Coste, che ha costituito l’evento clou della giornata e attorno alla quale è ruotata tutta l’organizzazione della manifestazione, con la riproduzione di alcuni famosi brani tratti dall’ampio repertorio a disposizione e che è culminata con l’emozionante esecuzione dell’Inno nazionale, intonato, con la mano sul cuore, soprattutto da tutti gli studenti partecipanti.