Circolo Nautico Salerno, gli Allievi arrivano in semifinale playoff

Prosegue spedito il cammino della formazione allievi del Bitdrome Circolo Nautico Salerno nei playoff di categoria. I gialloblu hanno staccato il pass per le semifinali, chiudendo al primo posto (con 7 punti) nel proprio girone dei quarti di finale. Alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere la squadra di mister Fasano ha battuto per 11-10 l’Astra Roma, pari per 7-7 alla seconda giornata contro l’Acquachiara Napoli e vittoria per 10-9 nella terza giornata contro la

Rari Nantes. Anche quest’ultima si è qualificata alle semifinali, chiudendo seconda. Al prossimo turno quindi gli Allievi gialloblu incontreranno i pari età della Lazio, del Catania e della Canottieri Napoli. Le semifinali sono in programma il 20 e il 21 luglio.

Il commento

"I ragazzi hanno dimostrato di crederci dal primo all'ultimo incontro. Hanno affrontato il girone con la giusta concentrazione, comportandosi da atleti in acqua e fuori – ha detto l’allenatore, Giuseppe Fasano - Sono contento del lavoro che abbiamo fatto e della mentalità che stiamo dimostrando. Con due vittorie e un pareggio voliamo in semifinale e lavoreremo intensamente questi due mesi per farci trovare pronti”.