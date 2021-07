Giovane commerciante muore stroncato da malore: il quartiere si mobilita per aiutare la famiglia

Salerno ha un cuore grande. Lo mostra con una nuova iniziativa solidale, questa volta da devolvere a Ciro La Marca, il giovane commerciante morto improvvisamente a causa di un malore, mentre era alla guida della sua auto sull'A30. La parrocchia Madonna di Fatima ha organizzato, infatti, una raccolta benefica per la famiglia lunedì 12 e martedi 13 luglio, dalle 18 alle 19.30. In questi giorni sarà possibile lasciare in chiesa la propria donazione spontanea, per supportare la famiglia La Marca.

Si tratta di un’iniziativa approvata dal parroco don Antonio, che parte da amici e residenti del quartiere dove viveva il 38enne. Tutti stretti attorno alla famiglia.