Curiosità, l'Acchiappavip propone la cittadinanza onoraria per Ochoa

Ha chiesto la cittadinanza onoraria per Guillermo Ochoa, l'acchiappavip Francesco Caterina per omaggiare il calciatore Granata che ormai sente "suoi" Salerno e i suoi abitanti. Persona gentile e perbene, Ochoa che ha già mostrato la sua umanità in più di un'occasione, appare partecipe e perfettamente integrato nel nostro tessuto territoriale.

Da qui, l'idea dell'Acchiappavip che gli è grato anche per aver fatto visita al suo papà, impossibilitato a raggiungerlo allo stadio: il campione si era recato personalmente a casa di Caterina per stringere la mano all'affezionato nonnino Granata. "Sono sicuro che la cittadinanza onoraria gli verrà presto conferita come richiesto", ha concluso l'Acchiappavip.