Da Montecorvino Rovella al tour con Claudio Baglioni: la storia di Francesca Sorriento

Da Montecorvino Rovella al tour con uno dei più grandi cantautori della musica italiana: Claudio Baglioni. È un sogno che si avvera quello di Francesca Sorriento, giovane cantante del centro picentino, che è stata scelta da Baglioni come corista performer del tour #aTUTTOCUORE. "Da sempre dalla parte dell’arte - afferma - continuo a formarmi e ad affinare e migliorare le mie conoscenze, ad arricchire il mio bagaglio esperienziale, così da poterlo donare a chi sa apprezzarlo e a chi lavora sodo per percorrere questo folle e arduo cammino. Quando gli altri non ci credevano, ci ho creduto io, insieme alla mia famiglia e questo é bastato".

Il post social

A celebrarla come merita ci ha pensato il Comune di Montecorvino Rovella sui canali social: "Francesca è un talento straordinario e rappresenta con orgoglio la nostra comunità. L'amministrazione comunale, a nome della cittadinanza tutta, desidera esprimere i suoi complimenti per il grande risultato di Francesca, che ha portato il nome di Montecorvino Rovella nell'olimpo della musica italiana. Siamo felici di vedere i nostri giovani talenti emergere e siamo certi che Francesca continuerà a fare grandi cose nella sua carriera musicale. Auguriamo a lei tutto il meglio per il futuro".