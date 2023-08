Capaccio Paestum, nasce il club Napoli "Giovanni Di Lorenzo"

A Capaccio Paestum riapre il Club Napoli e sarà intitolato al capitano della squadra partenopea Giovanni di Lorenzo. Il club, inoltre, sarà dedicato alla memoria di 4 tifosissimi del Napoli che ci hanno lasciato: Giuseppe Acanfora, Angelo Di Lascio, Salvatore Sanfilippo e Fulvio Vitrone.

Il club

La sede del club sarà in Via Fornilli. L'apertura ufficiale è prevista tra fine agosto e gli inizi di settembre. La creazione di questo Club è il risultato della passione e dell'amore per il Napoli condiviso da un gruppo di amici, i dieci soci fondatori, guidati dal Presidente Luigi Barlotti, dal Vicepresidente Giuseppe Guarino dal Segretario Salvatore Nacarlo il tesoriere Tony Santalucia e i consiglieri del direttivo Mario Vitrone, Gianluca San filippo, Giancarlo Vicidomini, Domenico Voso, Franco Gregorio, Ferdinando Marino, Giuseppe Iannacco, Pasquale Palladino, Nicola Arpaia, Carmine Caramante e Gaetano Quaglia. "Stiamo creando qualcosa di importante che va al di là della semplice passione per i nostri colori - spiegano i soci fondatori - Nel nostro Club, gli amanti della maglia azzurra potranno vivere la loro passione in totale spensieratezza, coltivando uno spirito sportivo che ci unisca e ci renda una grande famiglia".