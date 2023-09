Evento inaugurale per il club "Di Padre in Figlio - Salernitana 1919": presenti Sousa e Daniluc

Evento inaugurale per il Club “Di Padre in Figlio – Salernitana 1919”. All’appuntamento presso Casa Olympic ha partecipato una delegazione della Salernitana composta dall’allenatore Paulo Sousa, dal difensore Flavius Daniliuc, dall’amministratore delegato Maurizio Milan e dallo Slo Domenico Napoli. “Questo è il club di tifosi della Salernitana più importante – ha detto Maurizio Milan. Coinvolgere le giovani generazioni è uno dei nostri principali obiettivi che ci siamo dati come società. Complimenti agli ideatori del Club Di Padre in Figlio”.

L'evento

Presente all'evento anche il Centro di Coordinamento Salernitana Club con il presidente Riccardo Santoro ed altri esponenti. "L'associazione Di Padre in Figlio - Salernitana 1919 - si legge nella nota - nasce dalla volontà di condividere la passione per la Salernitana e il rispetto dei valori del calcio tra adulti e giovani. Partendo da ciò, vogliamo coinvolgere bambini e ragazzi anche in altri ambiti della nostra società attraverso eventi e iniziative che puntano alla valorizzazione dei principi sani. Nel Club Di Padre in Figlio i ragazzi non solo sono soci iscritti ma sono anche parte attiva e curano direttamente alcuni aspetti, dalla creazione del sito internet alla gestione del libro soci, dando un contributo di idee per le varie attività del Club. Il tutto con il coinvolgimento dell'intera famiglia, infatti esiste anche una sezione "Di Madre in Figlio" dedicata alle donne". Il presidente del Club “Di Padre in Figlio” è Agostino Vietri. Completano il consiglio direttivo Alessandro Ferro, Michele Bartolo, Giuseppe Di Giuseppe e Juan Carlos Valero.