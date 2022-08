Salernitana Club Manhattan 22 Maggio: inizia l'avventura Granata a New York

Al via, a New York, l’avventura del Salernitana Club Manhattan 22 Maggio. Grande emozione, ieri, per la prima partita di campionato della Salernitana. I padroni di casa del neonato club, Fabio e Ciro Casella, hanno aperto le porte del loro San Matteo Pizzeria a New York a tutti i salernitani della Grande Mela.

La curiosità

"Le porte Granata sono sempre aperte per tutti match di campionato, anche per i salernitani in vacanza a NY!”: queste le parole degli imprenditori. In prima linea anche i soci fondatori Raffaele Volpe, colonna di San Matteo NYC ed il produttore e regista Vincenzo De Sio. Salerno e New York, dunque, ora sono ancora un po' più vicine.