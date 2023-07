Curiosità, una delegazione del Club Salernitana Parlamento al ritiro di Rivisondoli

Una delegazione del Club Salernitana Parlamento ha fatto visita ai calciatori, al mister Paulo Sousa ed ai dirigenti della società dell'ippocampo nel ritiro di Rivisondoli. A recarsi in Abruzzo il presidente Andrea De Simone, Antonio D’Alessio e Pino Bicchielli. Sugli spalti dello stadio comunale, tra centinaia di tifosi granata, i componenti del Club hanno assistito all'allenamento mattutino. Successivamente la delegazione è stata ricevuta dal direttore sportivo Morgan De Santis, dal mister Paulo Sousa e dall'amministratore Maurizio Milan.

La nota

"Il club dei parlamentari - si legge nella nota - al pari della tifoseria organizzata e non, ha voluto in tal modo spronare calciatori e staff a dare il meglio per onorare il prossimo campionato e raggiungere l'obiettivo di una stabile e qualificata permanenza nella massima divisione. La società può contare sull'apporto di una componente istituzionale importante da far valere in ogni sede a tutela di una tifoseria che, come ha più volte dimostrato, si caratterizza per un sostegno incondizionato,dal primo all'ultimo minuto, sia all'Arechi che nelle città delle trasferte dove migliaia di salernitani gremiscono i settori riservati agli ospiti. Salerno ha dimostrato sui campi e sugli spalti di essere una città che merita un posto d'onore nel massimo campionato nazionale. Altri parlamentari ed ex benché assenti per motivi familiari o istituzionali hanno chiesto alla delegazione del Club di far pervenire il loro affetto ai ragazzi che sudano la maglia, onorano il campionato , rappresentano una città ricca di storia e di tradizioni".