Salernitana, presentato il club a Palazzo Montecitorio con Iervolino

Si è tenuta, oggi pomeriggio, la presentazione del Club Salernitana Montecitorio, fondato dagli attuali deputati e cui aderiscono anche ex parlamentari tifosi della squadra granata. Presenti, insieme al presidente Danilo Iervolino, i deputati Pino Bicchielli (Noi Moderati), Piero De Luca (Pd), Antonio D’Alessio (Azione-Italia Viva), Franco Mari (Alleanza Verdi-Sinistra Italiana). In sala anche il capogruppo al Comune di Forza Italia Roberto Celano.

Il commento

“È una giornata importante - ha detto il deputato dem De Luca - perché i colori granata e la comunità salernitana hanno da oggi una rappresentanza istituzionale in Parlamento, come tutte le più importanti squadre di calcio italiane. È il giusto riconoscimento per la storia centenaria del club e la passione straordinaria della tifoseria. È anche l’occasione per ribadire il senso profondo dello sport, espressione dei suoi valori di carattere sociale ed educativo che non dobbiamo mai dimenticare. La Salernitana è patrimonio dell’intera città e di tutta la comunità granata. Il nuovo corso inaugurato dal Presidente Iervolino ha ottenuto risultati importanti ed ha riportato entusiasmo nella tifoseria granata. Sono certo che la sinergia tra la società e tutte le istituzioni contribuirà a dare sempre maggiore forza e continuità al progetto di crescita e sviluppo sportivo del club”