Club Scherma Salerno: il giovanissimo Di Martino vince anche il Gold Cadetti

Giuseppe Di Martino non finisce mai: pochi giorni dopo essersi laureato campione d'Italia della categoria Allievi (Under 14), il fiorettista del Club Scherma Salerno è tornato a Riccione e lì ha vinto anche il Campionato Nazionale Gold categoria Cadetti (Under 17), sempre nel fioretto maschile. Alla sua prima esperienza in una gara della “categoria superiore”, a cui era stato ammesso proprio a seguito della vittoria nella 59^ del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, l’allievo del maestro Marco Autuori ha conquistato - da Under 14 - anche il titolo dei Cadetti, lasciandosi alle spalle Vittorio Paoletti della Scherma Pordenone.

La curiosità

Di Martino conclude così una stagione da favola, che lo consacra tra le più grandi promesse del fioretto giovanile italiano. Ma non finiscono qui le gioie per il Club Scherma Salerno. Ha infatti chiuso appena ai piedi del podio la kermesse di Riccione, nel Campionato Nazionale Gold categoria Giovani (Under 20), il fiorettista Simone Citarella, protagonista di un ottimo settimo posto. Un doppio risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico salernitano guidato dal maestro Autuori e composto da Stefano Apolito, Francesco Lauro Izzo, Luca Bottiglieri e Valentina Iemma. Soddisfazioni rafforzate anche dalla convocazione, come riserva, di Francesco Pio Iandolo ai Campionati Europei Under 23 di Budapest. Il CT Stefano Cerioni ha infatti scelto il fiorettista dell’Esercito, che da anni lavora al Club Scherma Salerno, come quinto elemento della squadra azzurra per la manifestazione continentale in corso sulle pedane magiare. Un prestigioso riconoscimento al valore e alla stagione di Iandolo.