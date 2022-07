Arriva "Cobalto", il nuovo brano degli Stereo8band

Gli Stereo8band, i cinque musicisti lucani e campani ritornano con un nuovo brano estivo. Il gruppo musicale formato da Antonello Perciante alla voce, Vito Carlomagno al basso, Alberto Acquarulo alla batteria, tutti e tre originari di Lagonegro, alla chitarra Silvio De Filippo e al pianoforte e tastiera Vincenzo Maggio, entrambi di Montesano sulla Marcellana, dopo l’uscita dell’ultimo singolo di qualche mese fa “Mia come vorrei”, presentano il nuovo singolo “Cobalto” girato sulla meravigliosa spiaggia di Praia a Mare, disponibile in radio, sul canale Youtube e negli Store Digitali. Il brano è uscito da pochi giorni è ha già raggiunto più di 14mila visualizzazioni.

Il ruolo della donna

“Cobalto” è un vero e proprio inno alle donne quell’istinto naturale che ti fa battere il cuore forte come un treno, quella sensazione di vuoto da colmare a tutti i costi. L’aspirazione sono gli sguardi, quelli fugaci, quelli ormai rari che catturano la tua attenzione. Tra le righe del testo si può percepire la voglia di conquista, il piacere di sentirsi bene in ogni singolo posto quando lei è al tuo fianco – spiega il frontman Antonello Perciante – dal giorno alla notte, dal temporale al sole, dalle corse alle lenzuola, Cobalto è il tuffo nel colore dell’estate che ha il profumo della vita, è solo un assaggio del nuovo progetto discografico che abbiamo in cantiere, il motivo per il quale il brano s’intitola “Cobalto” – continua Perciante – dovremmo chiederlo all’autore del testo che ha un debole per gli occhi blu cobalto.Una ricerca di suoni, emozioni impresse sul pentagramma e quel sound dal sapere retrò per rievocare il piacere della musica suonata. “Cobalto” è un brano prodotto dagli Stereo8band su testo e melodia di Domenico Carlomagno. E’ stato arrangiato e realizzato dalla band e da Luigi Gaetani, presso il cui studio la canzone è stata anche registrata.