Fugge Coco: l'appello dei proprietari per ritrovare il pappagallino

Allarme a Capitello, in Cilento. Tramite la pagina Facebook dedicata alle bellezze paesaggistiche della perla del Cilento, infatti, è stato reso noto che è fuggito un parrocchetto del Monaco, in zona Torre Normanna.

L'appello

Coco, questo il nome del pappagallino, è molto pauroso e, cresciuto in casa, è in pericolo. Anche solo per avvistamento, chiunque notasse la presenza di Coco può contattare il 3881979263.