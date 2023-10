Coderblock Connect: l’evento fieristico globale della blockchain company italiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Coderblock è pronta a trasformarsi in una vetrina mondiale grazie a “Coderblock Connect”, il primo evento nel nuovo metaverso della blockchain company italiana che vuole favorire l’interconnessione fra le persone e le imprese come fattore di sviluppo sociale ed economico.

L’evento, che si terrà dal 17 al 20 ottobre su Oasis (https://connect.coderblock.com), nonché uno dei principali poli di attrazione del mondo virtuale di Coderblock, nasce dalla volontà di permettere a ciascuna realtà aziendale e imprenditoriale, non solo di poter presentare la propria attività, ma anche di avere la possibilità di intercettare diverse realtà al fine di espandere il proprio business. Un vero e proprio matchmaking capace di unire aziende, imprenditori e semplici utenti.

Coderblock Connect è il primo evento internazionale di networking universale che si terrà nel metaverso e che si presenterà come punto di partenza fondamentale per dare vita a scambi e collaborazioni internazionali per chi, non solo ha l’esigenza di trovare nuovi fornitori o partnership, ma anche per chi ha la necessità di raggiungere e farsi conoscere da nuovi clienti. L’obiettivo, infatti, è quello di portare nel virtuale, e quindi in un unico luogo, tutti coloro che hanno l’ambizione di ampliare il proprio business costruendo, di fatto, il mondo di domani e di condividerne idee e innovazioni, oltre la possibilità di scorgerne di nuove attraverso collaborazioni.

«Dopo diversi anni di esperienza nel settore degli eventi virtuali, abbiamo deciso di metterci in gioco e organizzare una fiera mai organizzata prima al mondo. Infatti, con Coderblock Connect si offre a tutti gli imprenditori e visitatori la possibilità di usufruire delle innumerevoli occasioni che il virtuale può apportare al mondo del lavoro e dell’imprenditoria in generale, senza dimenticare quanto tutto ciò aiuti a connetterci e a ispirarci oltre i confini geografici. Grazie al nostro evento, infatti, verranno abbattute tutte le limitazioni logistiche dando così la possibilità alle aziende e alle comunità di diventare collaboratori di successo per il futuro creando connessioni più intelligenti e produttive che da virtuali avranno un proprio importante rimbalzo nel mondo fisico. L’internet 3D, grazie alla sua versatilità, si rivela un’importante occasione di interconnessione, investimento e guadagno. Prendere parte a un evento virtuale nel metaverso significa disporre di un nuovo canale di acquisizione che, non soltanto permette di raggiungere un nuovo target, ma consente anche di comunicare in maniera più innovativa e immersiva con i propri clienti o futuri partner». Spiega Danilo Costa, Founder e CEO di Coderblock oltre che ideatore dell’evento.

Coderblock Connect sarà un appuntamento all’insegna della collaborazione e dell’innovazione che evidenzierà le infinite opportunità realizzabili dall'unione delle forze di tutta l’imprenditoria globale. Questa mega fiera, infatti, si dimostrerà un'esperienza unica e imperdibile, offrendo una panoramica su ciò che di straordinario ci riserva il futuro del web e del virtuale.

Un passo importante per le aziende, quindi, per farsi conoscere sul piano continentale e anche internazionale che consente di guardare a nuove prospettive e di mettere le basi per lo sviluppo del proprio business all’estero, in un singolo Paese o in più zone, su base europea e oltre oceano.

Ad oggi sono già più di duecento le adesioni da parte di aziende provenienti da ogni parte del mondo: dal settore medico a quello legale, dalla fashion industry e al benessere personale, dal mondo legale a quello assicurativo, dal settore HR a quello del real estate. E ancora, presenti anche diverse agenzie creative, di digital marketing e di consulenza.

Ogni attività imprenditoriale partecipante vanterà un proprio stand virtuale per presentare al mondo il meglio delle proprie idee e attività. Sono queste dunque le aree di connessione che disegneranno la toponomastica sulla quale si svilupperà la costruzione del Connect all’interno del metaverso.

Inoltre, la piattaforma di Coderblock Connect sarà attiva e aperta al pubblico nei mesi successivi, dove saranno presenti gli stand di tutti i partecipanti, così da proseguire tutte le attività di matchmaking e di confronto con le aziende e i professionisti che hanno aderito all’evento.

Per quanto riguarda gli appuntamenti e i programmi, invece, essi verranno realizzati nell'arco dei quattro giorni e si alterneranno una serie di panel suddivisi per aree tematiche che vanteranno la partecipazione dei massimi esponenti di settore. Tra i diversi argomenti che verranno affrontati: sostenibilità, mobilità, inclusività, intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuove competenze, gaming, entertainment, arte formazione e tanto altro.

Per partecipare a Coderblock Connect è possibile riscattare gratuitamente il proprio biglietto al seguente link: https://www.eventbrite.it/x/coderblock-connect-tickets-652624977877