I 20 cognomi più diffusi in provincia di Salerno

I tempi dell'elenco telefonico e della possibilità di individuare in poco tempo i cognomi più diffusi nella provincia sono finiti ma per soddisfare la nostra curiosità in merito, ci vengono incontro alcuni siti internet come cognomix che analizza i cognomi più diffusi nelle regioni, province e comuni italiani.

I cognomi più diffusi

Provincia di Salerno

Nella nostra provincia il cognome più diffuso è Esposito, seguito a ruota da Russo e Giordano.

Esposito Russo Giordano Amato Marino Ferrara Martino Coppola Pepe Rosa Ruggiero Romano Gallo Apicella Sorrentino Landi Salerno Vitale Lamberti Senatore

Comune di Salerno

Nel comune capoluogo, invece, a svettare sugli altri cognomi è, incredibilmente, Salerno, seguito da Martino e Santoro.