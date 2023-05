Reinserimento sociale, domani la firma del protocollo d'intesa "Col-Mare Salerno"

Sarà firmato domani, presso la Direzione Politiche Sociali in via La Carnale, il protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Col-Mare Salerno" sottoscritto da Comune di Salerno (Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili), Tribunale e Procura dei Minori di Salerno, Centro per la Giustizia Minorile della Campania e, per le attività di campo, da Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.), Circolo Canottieri Irno, Lega Navale Italiana Salerno, Società Nazionale di Salvamento Pontecagnano.

Il progetto

Attraverso il progetto "Col-Mare Salerno" si intende realizzare "la più ampia interconnessione con le risorse territoriali della città di Salerno per la realizzazione di opportunità educative e di socializzazione per i minori e giovani (14-25 anni) sottoposti a procedimenti penali, al fine di favorire esperienze di orientamento, formative, sportive e culturali".