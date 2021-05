E' partita la gara di solidarietà per la mensa dei poveri di Salerno: una colazione da "zozzosoni" per gli ospiti della mensa dei poveri di Salerno. Parte l'iniziativa ideata da Maurizio Bollo del bar Leodamia, per regalare un sorriso a chi nella vita ha avuto poche gioie. Dal 1 al 15 giugno, infatti, contribuendo con un euro a ogni scontrino per i prodotti acquistati al bar Leodamia si potrà contribuire alla consegna dei prodotti che, a metà giugno, saranno recapitati ai responsabili della mensa dei poveri "San Francesco" di Salerno.

L'appello di Bollo