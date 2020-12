Coldiretti e solidarietà: al via la spesa sospesa a Sant'Apollonia, nei cesti natalizi anche le mascherine di Galahad

Una mano a chi ha bisogno, anche da parte di Campagna Amica e Coldiretti Giovani Impresa che lanciano la “Spesa sospesa” per affrontare la crescente emergenza alimentare. Anche a Salerno, come nel resto di Italia, è possibile aderire all’iniziativa al Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia: sabato 12 dicembre, tutti i cittadini che si recheranno al mercato nel centro storico di Salerno potranno donare cibo alle famiglie più bisognose. I generi alimentari saranno consegnati alla Caritas che si occuperà della distribuzione ai meno abbienti. Anche i produttori di Campagna Amica parteciperanno in maniera attiva all’iniziativa, donando alcuni dei loro prodotti. Ma Salerno va oltre: la spesa sospesa proseguirà presso Sant'Apollonia anche nei giorni a seguire: i prodotti raccolti successivamente saranno donati ad un'associazione del centro storico che li recapiterà a chi ha bisogno.

I cesti e la solidarietà

E a proposito di solidarietà, il mercato coperto della Coldiretti che già ospita uno stand solidale della Domus Misericordiae di Brignano e della cooperativa Galahad, inserirà, dalla prossima settimana, all'interno di diversi cesti natalizi anche le originali mascherine e i portamascherine artigianali realizzati dal Centro per la Legalità e il cui ricavato sarà devoluto interamente agli stessi utenti di Galahad che li hanno prodotti. Un gesto lodevole fortemente voluto dal vicedirettore, Enzo Galdi.

Il doppio appuntamento

Domenica, 13 dicembre, inoltre, i Mercati a Salerno raddoppiano: oltre a Sant’Apollonia si svolgerà regolarmente il Mercato Campagna Amica in piazza San Francesco, dalle ore 8 alle 14.