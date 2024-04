“Salerno in Flora”: il taglio del nastro, tanti curiosi per la Mostra Mercato di Vivaismo e Biodiversità

Al via, “Salerno in Flora” presso il Parco Pinocchio di Salerno, dove, fino al 28 aprile, infatti, sarà possibile godere dei colori e dei profumi della Mostra Mercato di Vivaismo e Biodiversità organizzata da Coldiretti, con il patrocinio del Comune di Salerno, Campagna Amica e Salerno Solidale. Stamattina la cerimonia inaugurale ala presenza del sindaco Vincenzo Napoli, dell'assessore al Commercio Dario Loffredo, di amministratori e tanti curiosi.

Offrire al pubblico un'ampia panoramica sulle ultime tendenze nel mondo del florovivaismo, piante e accessori per il giardino: questo il tenace obiettivo dell'iniziativa che ha trasformato il Parco Pinocchio in uno spettacolare giardino fiorito con piante anche rare e insolite, officinali, fruttive e ortive. Tra gli appuntamenti, workshop, conferenze e dimostrazioni pratiche tenute da esperti del settore, che daranno ai visitatori l'opportunità di acquisire conoscenze per la gestione e la manutenzione del verde. La mostra sarà aperta fino al 28 aprile dalle ore 10 alle 19.