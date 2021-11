Pasti e alimenti per i più bisognosi, è iniziata la colletta alimentare al "Conad" delle Cotoniere

Anche la Caritas di Fratte-Matierno-Brignano-Pastorano, insieme ai ragazzi del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad ed ai Padri Saveriani, hanno aderito (come mostrano le foto) alla raccolta alimentare per i meno abbienti organizzata in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

A Salerno

Diversi i supermercati che hanno scelto di supportare l’iniziativa. Per tutta la giornata di oggi, tra i tanti, i volontari saranno presenti dalle 9 alle 21 presso il “Sole 365” di Fratte e il “Conad” situato nel centro commerciale “Le Cotoniere”, dove sarà possibile acquistare prodotti conservabili per le persone in difficoltà. Un'occasione importante, dunque, per tendere la mano verso chi ha più bisogno.