Colliano in festa per i 100 anni di Albina Pezzuto: gli auguri del sindaco

Grande festa, oggi, nel piccolo comune di Colliano, per i 100 anni di Albina Pezzuto. A porgerle gli auguri, oltre a familiari e amici, anche il sindaco Gerardo Strollo e il comandante dei carabinieri.

"Una donna di altri tempi che ha conosciuto epoche differenti della storia e che oggi rappresenta uno scrigno importante di ricordi per noi e per il nostro paese. La signora Albina ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia. Oggi rappresenta un esempio di altruismo per le nuove generazioni e trasmette ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori culturali che sono sempre alla base della comunità. Ad Albina, alla famiglia, l'abbraccio e gli auguri più affettuosi da parte dell'amministrazione comunale di Colliano e dell'intera comunità per questo spledito traduardo di vita, colmo di storia, impegno, esperienze e indimenticabili ricordi"