Colliano: 260 pacchi per le famiglie bisognose

"Un gesto solidale per regalare un sorriso a centinaia di famiglie salernitane economicamente disagiate nel giorno di Natale": questo l'obiettivo della terza edizione dell’evento “La solidarietà non è un pacco”, promosso dal vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e vicesindaco del Comune di Colliano, l’imprenditore Donato Scaglione che anche quest’anno scende in campo con l’iniziativa solidale che volge l’attenzione alle famiglie salernitane che vivono in stato di povertà. Iniziativa promossa dall’AIC, in partnership con l’Associazione Nazionale Categorie Protette “Giacomo Matteotti” onlus e con la collaborazione del Comune di Colliano, dell’associazione Il Costone Colliano, della Protezione Civile di Colliano, del Consorzio Sociale Agorà S10 e del patronato INPAL, che anche quest’anno vedrà l’AIC donare oltre 260 pacchi alimentari contenenti prodotti enogastronomici d’eccellenza a Km0, provenienti dalle aziende agroalimentari della Valle del Sele e dal Cilento, accompagnati da un panettone artigianale, alle famiglie salernitane economicamente disagiate residenti tra il Cilento, gli Alburni, la Valle del Sele-Tanagro e l’Agronocerino sarnese. Pacchi che saranno consegnati per l'area Valle del Sele e il Tanagro con il patrocinio del Consorzio Sociale Agorà S10 e con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italia- comitato Serre , mentre per l'area del Cilento, degli Alburni-Diano e dell’Agronocerino sarnese attraverso il supporto di dipendenti e impiegati degli uffici dell'AIC. Cesti natalizi realizzati grazie al progetto solidale finanziato con i proventi del 5x1000 dell’associazione nazionale categorie protette “Matteotti”. ‹‹La solidarietà -sottolinea Donato Scaglione- è un gesto che in periodo economicamente difficile per le famiglie ma anche per le imprese che nella ripresa post pandemica hanno visto triplicare i costi delle materie prime e della lavorazione, diventa un’azione di vicinanza significativa. Il pacco-spiega-donerà un momento di gioia almeno nel giorno di Natale, permettendo a centinaia di famiglie di potersi riunire a tavola spensieratamente. Un modo-chiosa il vicepresidente AIC- per dire che siamo vicini alle famiglie sempre ed è grazie al lavoro degli assistenti sociali di Agorà S10 che ci hanno fornito l’elenco delle persone economicamente disagiate e che ringrazio per la collaborazione, che porteremo gioia nelle case delle persone››. Pacchi la cui distribuzione avverrà in queste ore in tutta la provincia di Salerno.