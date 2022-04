Pasqua a San Marzano sul Sarno: due colombe dedicate all'amministrazione comunale

Due colombe pasquali dedicate alla comunità di San Marzano sul Sarno: si rafforza il rapporto tra l'amministrazione comunale ed i commercianti e artigiani presenti sul territorio marzanese. Nell'ambito di un confronto continuo con gli imprenditori della città, i graditi doni sono arrivati dal pastry chef Vincenzo Faiella e dal titolare dell'attività "Mister Sheepped", lo chef patissier Mario Pecoraro. Faiella ha omaggiato l'amministrazione comunale della sua nuova creazione: la colomba Rocher con ganache alla nocciola, bagna al curaçao olandese, ricoperta di cioccolato al latte e nocciole pralinate.

Pecoraro, invece, ha donato alla giunta della sindaca Carmela Zuottolo una Colomba ricoperta di scaglie dorate di cioccolato e con ripieno di confettura al pomodoro San Marzano sul Sarno.

"Abbiamo pensato, in vista delle festività pasquali, di diffondere un messaggio chiaro e diretto alla comunità a supporto del commercio cittadino. Fare acquisti presso i negozi di San Marzano sul Sarno significa aiutare l’economia locale. Ora più che mai c’è bisogno di una sensibilità maggiore in questa direzione: come amministrazione comunale, già nei mesi scorsi, abbiamo già dimostrato di essere al fianco di imprenditori capaci come Vincenzo Faiella e Mario Pecoraro.

Ecco perché mi appello ai cittadini, affinché ognuno nel proprio piccolo, possa compiere un gesto per mantenere viva la città. Con l'assessore al commercio, Angela Maria Calabrese, stiamo mettendo in cantiere un'iniziativa che sia da supporto al comparto nei prossimi mesi".