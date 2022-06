Pontecagnano, riparte il campo estivo gratuito

Riparte il campo estivo gratuito a Pontecagnano Faiano. Le attività sono rivolte ai bambini dai 3 ai 14 anni per il periodo compreso fra i giorni 11 luglio e 5 agosto.

Come aderire

Per aderire all'iniziativa "Tempo d'Estate 2022" basterà presentare domanda, completa della documentazione richiesta da scaricare sul sito dell’ente o da ritirare presso gli Uffici di Villa Crudele, entro e non oltre il termine dell'1 luglio alle ore 12. Il tutto sarà a titolo gratuito. Il centro estivo diurno si svolgerà tutti i giorni - ad eccezione del sabato e della domenica - dalle 9.30 alle 13 (dai 3 ai 5 anni) e dalle 9.30 alle 16 per i bambini con più di 5 anni.