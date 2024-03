"Coloriamo la strada": l'iniziativa della Croce Rossa ad Amalfi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In corso oggi ad Amalfi la terza edizione di COLORIAMO LA STRADA, l’iniziativa che CRI-Costa Amalfitana dedica alla sicurezza stradale, ai giovani e alle loro famiglie. Le statistiche rivelano che ogni giorno, un numero sempre maggiore di bambini, ragazzi e adulti viene coinvolto in incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, dalla distrazione, dall’ incoscienza e dal non rispetto delle norme più elementari del Codice della Strada. Incidenti troppo spesso evitabili e, per questo, ancora più drammatici.

È per questo che la nostra associazione, Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana, promuove e propone iniziative per diffondere la cultura della sicurezza stradale, al fine di prevenire, sensibilizzare ed educare, giovani e adulti, al rispetto delle norme, a tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il 27 novembre 2022 l’iniziativa “Coloriamo la Strada” è stata realizzata, per la prima volta, nel comune di Praiano. Domenica 10 marzo 2023, il comune di Positano ha ospitato invece la seconda edizione. Per la terza edizione dell’iniziativa abbiamo chiesto ospitalità al Comune di Amalfi che, sin da subito, ha accolto con interesse la nostra richiesta e ha messo a disposizione le proprie risorse.

In questi mesi abbiamo realizzato numerosi incontri con il Forum dei Giovani di Amalfi, il cui presidente Gennaro Esposito con gli altri membri, sono organizzatori insieme a noi dell’evento che si avvale della preziosa collaborazione di: FMI (Federazione Motociclistica Italiana), AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS (la più importante e rappresentativa Associazione italiana no-profit di familiari e vittime della strada, attiva con campagne ed eventi per la sicurezza stradale in tutta Italia), Moto Club di Praiano e Movicoast – Turismo e Sport e Legambiente Costa d’Amalfi.

Abbiamo inoltre richiesto supporto alla P.A. Millenium Costa d'Amalfi ODV e alla Parrocchia S. Andrea Apostolo di Amalfi.

L’ evento vedrà coinvolti bambini e ragazzi dai 6 ai 30 anni.

Ecco di seguito il programma della giornata:

ore 9:30 “A tutto GASS! giovani e adulti per la sicurezza stradale”.

Dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di CRI-COSTA AMALFITANA.

Raduno dei partecipanti dalle ore 9:00

ore 10:30 “Sulla buona strada in bici”. Approccio alle tematiche legate alla sicurezza su strada e del corretto uso della bicicletta.

Raduno dei partecipanti dalle ore 10:00

Ore 12:00 Simulazione di un soccorso a seguito di un incidente stradale a cura di CRI-COSTA AMALFITANA in collaborazione con l’Associazione Millenium Costa d’Amalfi.

Iniziativa aperta a tutti.

Ore 14:30 “Proteggi la vita: la pista è fatta per correre, la strada no!” Il corso educa sulle regole, i comportamenti utili e sostiene la cultura della sicurezza alla guida. Lezione teorica e pratica. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 14 anni in su. A cura di FMI – Federazione Motociclistica Italiana.

Raduno e registrazione dei partecipanti dalle ore 14:00

Ore 16:30 “Strade scolastiche: azioni per ridurre le auto e aumentare la sicurezza delle strade". A cura di Legambiente Costa d’Amalfi

Ore 17:00 Simulazione di un soccorso a seguito di un incidente stradale a cura di CRI-COSTA AMALFITANA in collaborazione con l’Associazione Millenium Costa d’Amalfi.

Iniziativa aperta a tutti.

Durante la giornata ci dedicheremo, inoltre, all’esercitazione sul tappeto alcolemico “Se guido non bevo” con l’ausilio di occhiali che utilizzano una speciale tecnologia delle lenti che permette a chi li indossa di sperimentare una simulazione realistica dell'alterazione da abuso di alcol e cannabis. Questi occhiali, unici nel loro genere, simulano gli effetti della menomazione, tra cui una ridotta vigilanza, tempi di reazione rallentati, confusione, distorsione visiva, alterazione della percezione della profondità e della distanza, riduzione della visione periferica, scarsa capacità di giudizio e decisione, visione doppia e mancanza di coordinazione muscolare. A cura di AFVS (Associazione Familiari e Vittime della Strada ) e Croce Rossa Italiana Comitato di Costa Amalfitana.

Iniziativa aperta a tutti.

“Coloriamo la strada è un grande contenitore di impegno, passione e speranza. E’ una iniziativa e un tentativo concreto per provare a ridurre significativamente gli incidenti stradali sul nostro territorio, per non dimenticare le vite spezzate e trasformare il dolore in azione, per un futuro di maggiore consapevolezza e rispetto delle regole e della vita.

Un particolare ringraziamento al Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, al presidente Gennaro e a tutti i ragazzi del Forum dei Giovani di Amalfi, a tutti i Volontari che interverranno e che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa: Associazione Familiari Vittime della Strada, Federazione Motociclistica Italiana, Movicoast Sport e Turismo, P. A. Millenium Costa d’Amalfi, Legambiente Costa d’Amalfi.”