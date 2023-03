Tutto pronto per la seconda edizione di "Coloriamo la Strada"

A pochi mesi dalla prima edizione, tenutasi domenica 27 novembre 2022, torna Coloriamo la Strada, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale organizzata dal comitato CRI - Costa Amalfitana.

L'iniziativa

La prima edizione di Coloriamo la Strada vide la partecipazione di 28 ragazzi dai 14 ai 20 anni di Praiano. L'iniziativa fu un primo passo verso l’educazione e la consapevolezza di quei valori che favoriscono una convivenza responsabile, sicura e costruttiva, sia che si viaggi in bici, in auto, in moto sia che si cammini a piedi.

Il prossimo appuntamento, quindi, si terrà domenica 12 marzo 2023 a Positano. Su espressa richiesta del Comune, infatti, l’iniziativa si terrà nella città verticale, nella nuova piazza dei Racconti dove, i volontari del comitato CRI - Costa Amalfitana, in collaborazione con AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ONLUS, FMI (Federazione Motociclistica Italiana), CORE Campania, Moto Club di Praia a Mare, Moto Club di Praiano e l’Associazione MOVICOAST di Ravello promuoveranno una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, per porre l’attenzione sull’importanza del rispetto delle regole, che sono alla base della circolazione stradale e del vivere in una società civile.

L’iniziativa coinvolgerà i ragazzi dai 6 ai 20 anni ed i loro genitori ed è finalizzata a promuovere nelle nuove generazioni l’adozione di comportamenti responsabili, al fine di diventare utenti della strada più sicuri e più consapevoli.

Le attività

Per i bambini dai 6 ai 10 anni: CRI-Costa Amalfitana realizzerà l’iniziativa A Tutto GASS! Giovani e adulti per la sicurezza stradale, dove con disegni, giochi e gags si imparerà a rispettare le regole del Codice della Strada, quando si cammina in strada e si viaggia in auto con mamma e papà. L’iniziativa si avvarrà della collaborazione del Motoclub di Praia a Mare.

Per i ragazzi dai 10 ai 14 anni scende in campo MOVICOAST di Ravello che con l’iniziativa Sulla Buona Strada in Bici punterà a migliorare le capacità di guida della bicicletta così da ridurre la possibilità di incidenti.

Per i ragazzi dai 14 ai 18/20 anni: gli Istruttori abilitati dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) terranno un corso teorico di circa 2 ore e un corso pratico della stessa durata di guida sicura con l’utilizzo del motorino.

L’evento Coloriamo la Strada è patrocinato dal Comune di Positano e sarà realizzato in collaborazione con l’associazione Positivity e il Forum Dei Giovani di Positano.

Il programma

ore 8.30 registrazione dei partecipanti (ragazzi dai 14 ai 18/20 anni);

ore 9.00 lezione teorica;

ore 11:15 Lezione Pratica di guida sicura con l’utilizzo del motorino;

ore 14:30 “A Tutto GASS! Giovani e adulti per la sicurezza stradale” (per i bambini dai 6 ai 10 anni);

ore 14:30 “Sulla Buona Strada in Bici” ( per i bambini dai 10 ai 14 anni);

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita previa iscrizione (obbligatoria) presso: