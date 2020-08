La Cometa Neowise "catturata" nel cielo di San Gregorio Magno: lo scatto di Gugliucciello

La sua luce va pian piano affievolendosi. Ma in tanti la hanno già ammirata a fine luglio anche ad occhio nudo. E il fotografo Massimo Gugliucciello, l'altra notte, è riuscito a scorgerla a San Gregorio Magno. La Cometa Neowise

è in discesa, per l'allontanamento dal sole. Uno spettacolo straordinario che potrà ancora essere ammirato con il supporto di un binocolo o un piccolo telescopio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’orario migliore per notarla sono le 22 e la direzione di osservazione è verso ovest. Naturalmente occorrerà posizionarsi in luoghi bui. Tanta emozione.