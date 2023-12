Dal Brasile la commovente lettera di Padre Pietro al Comitato Civico Dragonea

Commovente lo scambio epistolare degli auguri di Natale tra il Comitato Civico Dragonea e Padre Pietro Parcelli, conterraneo dei residenti della frazione di Vietri, in missione in Brasile.

La lettera

"Non dobbiamo avere paura, il futuro è nostro. Vogliamo crescere e fare un mondo più bello. Sono queste le parole di una bambina di Salvador de Bahia in Brasile che frequenta l’istituto cattolico Kilombo Do Kioiô. Un pensiero raccolto in una lettera commovente a firma del nostro carissimo conterraneo Padre Missionario della Consolata Pietro Parcelli e dalla direttrice dell’istituto con cui hanno porto i loro auguri di Natale non solo alla comunità brasiliana ma a tutti i popoli del mondo che soffrono ogni giorno per guerre, violenze, fame e privazione di ogni genere (aver omesso di indicare un indirizzo preciso della lettera è la dimostrazione più evidente)", scrivono dal Comitato.

Il Grazie a Padre Pietro