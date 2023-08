Curiosità, il Comitato Civico Dragonea omaggia "il suo" ufficiale arruolato nell'Amerigo Vespucci

"A noi del Comitato come ben sapete, piace anche condividere storie di personalità della nostra terra che ci rendono onore ed orgoglio in giro per l’Italia e nel mondo. Questa volta ci teniamo a menzionare un nostro giovane figlio, Fabio Ferrara, attualmente ufficiale arruolato nella prestigiosa e storica unità della Marina Militare “Amerigo Vespucci”. Una semplice nota di ammirazione per un nostro giovane di cui andremo sempre fieri e a cui auguriamo una stupenda carriera piena di traguardi e di soddisfazioni". Lo ha scrittoil Comitato Civico Dragonea che, attraverso i social, rende omaggio all'Ufficiale originario della caratteristica frazione di Vietri.

"A lui non possiamo che associare anche lo splendido e nostalgico ricordo del suo adorato papà Alfonso scomparso prematuramente, un uomo pieno di energia che ha saputo avvicinare tanti giovani allo sport in particolare il calcio, era un vero organizzatore di tornei e se molti nostri amici oggi amano questa disciplina è sicuramente anche grazie alla sua grande passione che ha saputo trasmettere e che ancora vive nei cuori di molti - concludono dal Comitato- La vera storia della nostra Dragonea non passa solo attraverso le sue mura ma anche e soprattutto da quegli uomini che nel tempo le hanno sapute costruire e difendere".