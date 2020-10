Covid/Le reazioni dei commercianti salernitani per le nuove restrizioni, tra Natale in anticipo e locandine amare

C'è chi, dinanzi a nuovi sacrifici e difficoltà, anticipa il Natale collocando le luci sulla propria vetrina, nonostante non sia iniziato neppure novembre, e c'è chi, invece, costretto ad abbassare le saracinesche per le nuove disposizioni anti-Covid, ricorre ad una satira amara. Rispettivamente, è il caso della panetteria Panem et Circenses a Salerno e del cinema Metropol di Cava de' Tirreni. Il primo esercizio commerciale, infatti, sorprendendo tutti, ha installato le illuminazioni natalizie con tanto di scritta "auguri" e maxi pallina dell'albero di Natale splendente, quasi a voler lanciare un segno di speranza, con un assaggio di Natale in anticipo, in questo periodo che, a causa dell'emergenza, luminoso proprio non è.

L'altra reazione

Intanto, tra le altre reazioni dei titolari di esercizi, quella del cinema Metropol che ha diffuso sui social la locandina di un "film drammatico" intitolato Covid-19: la fine dell'economia, con protagonisti quali Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca. Una ironia tagliente, quella ideata dal cinema, attraverso la quale si è espresso dissenso per la scelta della chiusura delle sale cinematografiche e non solo, legata alla gestione della seconda ondata dell'epidemia.