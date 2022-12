Gli comunicano la morte della madre, durante la partita: Paciello segna due gol tra le lacrime, commozione per la Battipagliese

"Piangiamo insieme a te, bomber. La Battipagliese 1929 si stringe commossa vicina al suo calciatore Francesco Paciello per la morte della sua adorata madre avvenuta tra primo e secondo tempo della gara di oggi contro il Macchia. Tutta la dirigenza, lo staff tecnico, i compagni di squadra si stringono vicino al dolore di Ciccio. Ti siamo tutti vicini. Forza Ciccio!".

Questo il commovente messaggio della Battipagliese 1929, impegnata nel Campionato di Prima Categoria: Francesco Paciello, domenica scorsa, nel corso dell’intervallo della partita contro il Giffoni Sei Casali, mentre si trovava negli spogliatoi è stato raggiunto dalla tragica notizia della scomparsa della madre. Il bomber è tornato in campo in lacrime, mettendo a segno due gol. Poi si è sfogato con un urlo, alzando le mani al cielo: tutti i compagni di squadra lo hanno stretto in un sentito abbraccio.