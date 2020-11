Centenari ai tempi del Covid: nonna Maria spegne 107 candeline a Battipaglia

Festa grande, a Battipaglia, nonostante il clima cupo che si respira a causa dell'emergenza Covid-19. Compie 107 anni, infatti, la signora Maria Di Filippo.

"Con l’auspicio che possa raggiungere ulteriori traguardi, inviamo alla signora Maria i nostri più sentiti auguri per il suo compleanno", ha detto la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. In un fiume di notizie drammatiche legate ai contagi, dunque, finalmente un sorriso e un abbraccio virtuale per la nonnina centenaria.