Claudio Gubitosi compie 70 anni: Giffoni celebra il suo fondatore

Mercoledì 20 ottobre, Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni Film Festival, compie 70 anni. Verrà festeggiato da tutto il team e dall’intero territorio. Due i momenti importanti che caratterizzeranno la giornata.

I dettagli

Il primo, alle 11.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, alla presenza delle autorità locali, rappresenterà l’omaggio del territorio che “è riconoscente - come scrive il primo cittadino Antonio Giuliano – per aver portato Giffoni Valle Piana nel mondo ed il mondo a Giffoni”. Il secondo momento si svolgerà nel pomeriggio, negli spazi della Multimedia Valley, dove il team si riunirà per formulare gli auguri al direttore Gubitosi in un momento di festa.