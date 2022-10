Compleanno granata: oggi compie 54 anni il bomber Giovanni Pisano

Anche Salerno, tramite social, partecipa agli auguri di buon compleanno al mai dimenticato bomber granata Giovanni Pisano. Pisano, 54 anni di Siracusa, detiene ancora oggi il record di gol segnato in competizioni ufficiali in maglia granata: ben 63 tra Serie C, Serie B, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C ottenendo anche il titolo di capocannoniere nella stagione 1994/95.

La carriera in granata

Arrivato nella Salernitana nel 1992, ha vestito la magia granata fino al novembre '96, conquistando una promozione dalla Serie C alla B e sfiorando due volte la promozione nella massima serie. Da sempre legato alla Salernitana è ricordato come uno dei più importanti giocatori granata degli anni '90 e non solo.

Auguri anche da parte dell'Acchiappavip Francesco Caterina: "Oggi festeggia il compleanno il mai dimenticato bomber Giovanni Pisano. Mille auguri"