Battipaglia, Giornata Internazionale dell'Epilessia: la torre del Comune si illumina di viola

Anche il Comune di Battipaglia ha aderito alla “Giornata Internazionale dell'Epilessia” illuminando, lo scorso 14 febbraio, la torre dell’orologio del Municipio di colore viola. Si tratta di un evento mondiale che ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, promuove la consapevolezza verso una malattia neurologica cronica tra le più diffuse che colpisce 50 milioni di persone al mondo in più di 130 paesi, di cui 6 milioni in Europa e 500 mila in Italia, con un un’incidenza in aumento nell’età infantile e senile. In molti casi la malattia

si associa ad altri disturbi neurologici con conseguenze negative sulla qualità di vita della persona affetta.

Le parole della presidente della Lice

“Il nostro obiettivo – spiega Laura Tassi, presidente della LICE – è scardinare l’atteggiamento di rassegnazione e non accettazione con cui spesso convive chi è affetto da Epilessia, ma soprattutto lo stigma sociale ancora troppo diffuso nella comunità e che vede chi è affetto da questa patologia escluso da una vita ricca delle opportunità a cui accedono gli altri. Vivere con l’Epilessia significa vivere con una malattia cronica che impatta globalmente sulla vita quotidiana, non solo per gli aspetti esclusivamente sanitari, ma soprattutto sui rapporti con le persone, la scuola, il mondo del lavoro”.